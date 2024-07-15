Gunung Ibu Erupsi 10 Kali Beruntun, Warga Radius 4 Km Diminta Menjauh

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami 10 kali erupsi beruntun sejak dini hari hingga siang ini, Senin 15 Juli 2024, pukul 00.17 WIT, 01.10 WIT, 01.34 WIT, 02.03 WIT, 06.05 WIT, 06.31 WIT, 07.50 WIT, 09.52 WIT, 10.49 WIT, dan 11.46 WIT. Tercatat luncurkan abu vulkanik terakhir setinggi 800 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 15 Juli 2024, pukul 11:46 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 2125 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Ridwan Djalil dalam keterangannya.

Hingga pukul 06.04 WIT, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah timur laut dan timur. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, Ridwan mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan diimbau agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Awaludin)