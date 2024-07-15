Pansel Update Jumlah Pendaftar : Pimpinan 160 dan Dewas 142 Orang

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengungkap data terbaru jumlah pendaftar. Dari data terbaru, terlihat penambahan dibanding hari sebelumnya.

Ketua Pansel capim dan dewas KPK, Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, data per Senin 15 Juli 2024, jumlah akun yang meregistrasi sebanyak 796.

"Pimpinan 210, Dewas 142," kata Yusuf kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

BACA JUGA: Pansel Ungkap Ada Pihak Internal Ikut Daftar Capim KPK

Diketahui, data tersebut mengalami peningkatan daripada hari sebelumnya. Pada Minggu, 14 Juli 20204 per pukul 11.18 WIB, jumlah aku yang registrasi berada di angka 765. Di waktu tersebut, yang mendaftar pimpinan 160 dan Dewas 121.

Sekadar informasi, pendaftaran Capim dan Dewas Lembaga Antirasuah ini dibuka hingga 15 Juli 2024. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 00.00 WIB di hari tersebut.

"Jam 12 malam (penutupan pendaftaran)," kata Yusuf.

BACA JUGA: Pansel Sebut Ada 116 Orang Daftar Capim KPK

(Awaludin)