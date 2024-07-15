5 Nahdliyin Temui Presiden Israel, MUI : Lukai Perasaan Umat Islam!

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyesalkan lima Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog.

Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menyebut tindakan tersebut melukai perasaan umat Islam.

"Ini melukai perasaan umat Islam dan Indonesia. Tak bisa diterima oleh nalar sehat kunjungan mereka ke Israel bertemu presiden yang sedang menghancurkan manusia dan kemanusiaan di Palestina," dikutip dalam akun X atau Twitternya @cholilnafis, Senin (15/7/2024),

Menurutnya, tindakannya juga sungguh keterlaluan, sebab Indonesia kini tengah melawan genosida. "Kita semua sedang melawan genosida yang dilakukan Israel sungguh kunjungan mereka itu keterlaluan," katanya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim juga turut menyesalkan tindakan aktivis muda NU yang pergi ke Israel.

"Saya sangat menyesalkan sekali ada aktivis muda NU pergi ke Israel. Sangat memprihatinkan saat puluhan ribu warga palestina dibunuh secara bengis dan menjijikkan oleh Israel, lima aktivis ini bertemu Presiden Israel," katanya.