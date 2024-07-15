Ingin Berantas Korupsi, Nurul Ghufron Daftar Capim KPK

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron menyatakan dirinya mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah.

"Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, saya mendaftarkan diri untuk menjadi Capim KPK untuk periode 2024-2029," kata Ghufron kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/7/2024).

"Berharap ridho dan perlindungan Allah SWT semoga terpilih pimpinan yang terbaik untuk pemberantasan di Indonesia," sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ghufron juga mengajak masyarakat untuk turut mendaftarkan diri sebagai Capim KPK. Menurutnya, semakin banyak yang mendaftar makin terbuka ruang terpilih yang terbaik.

"Tunjukkan komitmen dan dedikasi dalam pemberantasan korupsi dengan menjadi calon pimpinan KPK, korupsi tak akan habis tanpa turun gelanggang melakukan pemberantasan salah satunya dengan menjadi pimpinan KPK, semakin banyak peserta akan semakin besar kemungkinan terpilih yang terbaik," ujarnya.