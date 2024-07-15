Bertemu PM James Marape, Jokowi Sampaikan Duka Cita atas Musibah Longsor di Papua Nugini

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Senin (15/7/2024). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah longsor yang terjadi di Provinsi Enga pada 24 Mei 2024 lalu.

“Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Papua Nugini yang tertimpa musibah tanah longsor,” kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Bogor.

Kepala Negara berharap, bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban dari masyarakat yang terdampak.

“Semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak,” ujarnya.

Lebih jauh, Jokowi mengaku senang atas kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Menurutnya, kunjungan bilateral ini menunjukkan eratnya persaudaraan antar kedua negara.

“Saya senang Perdana Menteri James Marape dapat kembali berkunjung ke Indonesia dan kunjungan ini menunjukkan semakin eratnya persaudaraan antara Indonesia dan PNG,” jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)