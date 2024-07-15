Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu PM James Marape, Jokowi Sampaikan Duka Cita atas Musibah Longsor di Papua Nugini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |12:44 WIB
Bertemu PM James Marape, Jokowi Sampaikan Duka Cita atas Musibah Longsor di Papua Nugini
Jokowi bertemu PM Papua Nugini, James Marape. (Foto: Riyan Rizki)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape di Istana Bogor, Senin (15/7/2024). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi kembali menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah longsor yang terjadi di Provinsi Enga pada 24 Mei 2024 lalu.

“Sebelumnya Indonesia juga telah menyampaikan bantuan untuk saudara-saudara kita di Papua Nugini yang tertimpa musibah tanah longsor,” kata Jokowi dalam sambutannya di Istana Bogor.

Kepala Negara berharap, bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban dari masyarakat yang terdampak.

“Semoga dapat meringankan beban warga yang terdampak,” ujarnya.

Lebih jauh, Jokowi mengaku senang atas kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini James Marape. Menurutnya, kunjungan bilateral ini menunjukkan eratnya persaudaraan antar kedua negara.

“Saya senang Perdana Menteri James Marape dapat kembali berkunjung ke Indonesia dan kunjungan ini menunjukkan semakin eratnya persaudaraan antara Indonesia dan PNG,” jelasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement