HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Malaysia, Suriah dan Oman Jadi Tujuan Terbanyak Perdagangan Manusia dari Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |16:13 WIB
Terungkap! Malaysia, Suriah dan Oman Jadi Tujuan Terbanyak Perdagangan Manusia dari Indonesia
Deputy Meet the Press di Kemenko PMK, Jakarta (MPI/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan bahwa Malaysia menjadi negara tujuan terbanyak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari Indonesia, kemudian Suriah dan Oman.

“Kalau kita lihat, dari mana korban TPPO ini berasal, paling banyak itu dari Malaysia, negara tetangga kita. Jadi ini yang juga menjadi catatan-catatan, karena mungkin paling dekat ya. Karena kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga mudah sekali yang namanya perdagangan orang itu terjadi, yang berikutnya adalah dari Suriah, Oman,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Woro mengatakan selama periode Januari hingga Juli 2024 sebanyak 698 Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TPPO. Sementara, angka di tahun 2023 sebanyak 3.366 orang menjadi korban TPPO.

“Jadi kalau kita lihat, korban TPPO untuk periode Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Memang kalau kita lihat 2023, angkanya sampai ribuan. Jadi kalau 2023 ini adalah 3.366, sementara untuk yang Januari sampai Juli 2024 ini adalah 698 orang. Ini data kami dari Bareskrim Polri,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
