Kabareskrim Akui Kesulitan Tangani Peretasan Server PDN Kemenkominfo

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |16:19 WIB
JAKARTA -  Polri mengakui tidak mudah untuk menangani peretasan server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Demikian diutarakan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Wahyu Widada, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

Peraih Adhi Makayasa 1991 ini menegaskan, pihaknya masih mengevaluasi soal kasus peretasan. Namun, hal tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang.

"Dalam proses penegakan hukum kan tidak terus ujug-ujug, semua melalui proses pendalaman, kan ransomeware itu bukan suatu hal yang mudah ditangani," kata Wahyu.

Jenderal bintang tiga ini mengungkap, bahwa pihaknya telah bertemu dengan kepolisian Australia, dan mereka mengatakan bahwa butuh waktu bertahun-tahun untuk memecahkan masalah peretasan.

