HOME NEWS NASIONAL

Kasus Perdagangan Orang Justru Menyasar Warga Berpendidikan Tinggi, Sulit Cari Kerja Jadi Alasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |16:31 WIB
Kasus Perdagangan Orang Justru Menyasar Warga Berpendidikan Tinggi, Sulit Cari Kerja Jadi Alasan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyasar orang-orang berpendidikan tinggi. Salah satu faktor penyebabnya yakni sulitnya cari kerja di Tanah Air.

“Bahwa TPPO itu tidak mengenal bahwa orang yang termasuk menengah ke bawah ya tapi juga ternyata kena juga kepada mereka-mereka yang berpendidikan,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum dalam dialog Deputy Meet The Press di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (15/7/2024).

Woro pun menyoroti sulitnya mencari kerja di Indonesia, sehingga menjadi penyebab orang-orang berpendidikan tinggi menjadi korban TPPO. “Jadi, ini memang peluang kerja. Artinya kita bicara peluang kerja di Tanah Air ya, yang harus kita buka seluas-luasnya untuk bisa menangkap mereka-mereka ini yang mencari kerja. Yang lulus kuliah-kuliah ini juga ternyata susah,” katanya.

Oleh karena itu, Woro mengatakan bahwa pihaknya di Kemenko PMK juga telah mendorong kewirausahaan pemuda. “Ini yang juga menjadi catatan kita bagaimana membuka peluang, makanya kami di Kemenko PMK juga mendorong kewirausahaan pemuda.”

“Jadi membuka minat usaha pemuda kita, karena mendorong wirausaha itu tidak mudah. Kita orang yang biasa duduk di kantoran, duduk di belakang meja, tiba-tiba harus berwirausaha. Itu tidak mudah,” tambahnya.

