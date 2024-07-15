Unusia Segera Sidang Etik Dosen Zainul Maarif yang Temui Presiden Israel

Lima tokoh NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog (Istimewa/NU Online)

JAKARTA - Lima tokoh intelektual Nahdlatul Ulama (NU) berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog. Mereka adalah Zainul Maarif, Sukron Makmun, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Zainul Maarif merupakan dosen tetap Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Atas tindakan Zainul bertemu Presiden Israel, Unusia mengambil tindakan tegas dengan menggelar sidang etik terhadap dosen filsafat itu.

Sidang ini dilakukan agar Zainul Ma'arif dapat mempertanggungjawabkan tindakannya karena berdampak pada reputasi Unusia.

"Unusia akan menggelar sidang etik terhadap saudara Zainul Maarif untuk mempertanggung jawabkan aktivitas yang bersangkutan mengingat kunjungan tersebut berdampak langsung bagi reputasi Unusia dan bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Unusia,"bunyi keterangan resmi Unusia, Senin (15/7).

Lebih lanjut, Unusia menegaskan bahwa pertemuan Zainul Maarif bersama dengan Presiden Israel merupakan aktivitas individual. Sehingga tidak memiliki keterikatan dengan Unusia sebagai lembaga pendidikan di bawah NU.