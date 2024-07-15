Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Helmy Faishal: 5 Aktivis NU ke Israel di Tengah Genosida Gaza Ciderai Rasa Kemanusian!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |16:38 WIB
Helmy Faishal: 5 Aktivis NU ke Israel di Tengah Genosida Gaza Ciderai Rasa Kemanusian!
5 Aktivis NU Bertemu Presiden Israel/ist
JAKARTA - Ketua Islam Nusantara Foundation Helmy Faishal Zaini mengkritik keras kunjungan lima aktivis Nahdliyyin ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog.

“Saya mengecam keras kunjungan (lima aktivis NU) tersebut,” ujar Helmy Faishal Zaini, Senin (15/7/2024).

Pertemuan lima aktivis NU tersebut apapun motifnya, kata dia, telah menciderai dan melukai hati umat Islam di Indonesia dan dunia.

Diketahui, Pasukan Israel hingga hari ini terus menyerang target-target di berbagai penjuru Jalur Gaza yang mengakibatkan puluhan ribu warga meninggal.

“Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa dengan melakukan genosida pada puluhan ribu warga Palestina, termasuk perempuan dan anak kecil,” ujarnya.

Selanjutnya kata Helmy, langkah lima aktivis Nahdliyyin tersebut menunjukkan ketidakpahamannya pada nilai-nilai yang dianut dan diperjuangkan oleh organisasi.

Halaman:
1 2
      
