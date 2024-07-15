Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Amankan Kompetisi Piala Presiden, Kapolri Tegaskan Gunakan Standar FIFA

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |16:45 WIB
Amankan Kompetisi Piala Presiden, Kapolri Tegaskan Gunakan Standar FIFA
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Okezone/Putera)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, pengamanan penyelenggaraan kompetisi sepakbola Piala Presiden 2024, akan menggunakan standar yang ditentukan oleh FIFA.

Hal itu disampaikan oleh Sigit usai menerima audiensi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, terkait kesiapan pengamanan Piala Presiden di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2024).

"Model yang ada akan kita laksanakan memang juga standarnya menggunakan standar FIFA," kata Sigit.

Menurut Sigit, Polri telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengamanan kompetisi sepakbola tanah air. Tentunya, sesuai dengan standar FIFA.

Namun, Sigit menekankan, pihak kepolisian terus melakukan evaluasi guna semakin memantapkan prosedur pengamanan sebagimana diatur standar FIFA.

"Kita sedang melakukan evaluasi beberapa waktu yang lalu, dan didalam penyelenggaraan beberapa musim ini baik Liga 1, piala rangkaian dari piala dunia itu semuanya sudah menggunakan standar FIFA," ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menjelaskan, aparat kepolisian akan tetap diterjunkan ke lokasi kompetisi pertandingan sepakbola.

