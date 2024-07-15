Hari Terakhir Pendaftaran, Sudirman Said Ikut Seleksi Capim KPK

JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said resmi mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/7/2024).

Sudirman Said mengungkapkan bahwa dirinya sejak masa sekolah merasa diurus oleh negara. Salah satunya mendapat beasiswa di perguruan tinggi hingga mendapatkan tugas penting selama karier profesionalnya.

"Oleh sebab itu, ketika panggilan tugas publik datang, kita harus bersiap. Preferensi dan kepentingan pribadi harus disisihkan. Saat publik memanggil untuk membenahi KPK, memperkuat pemberantasan korupsi, sebagai warga negara saya harus bersiap," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Dia pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam melengkapi seluruh dokumen untuk mendaftar sebagai Capim KPK.

"Sehingga dengan cepat seluruh syarat-syarat sudah dapat dipenuhi. Tentu ini sebagai bentuk kesungguhan niat baik dalam berkontribusi baik membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih maupun pembenahan KPK,” jelasnya.

Sebagai informasi, pendaftaran calon pimpinan KPK dan Dewas KPK dibuka mulai dari tanggal 26 Juni hingga 15 Juli 2024.

