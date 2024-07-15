Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pansus Haji 2024, Kemenag: Kita Akan Ikuti Prosesnya!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |18:38 WIB
Pansus Haji 2024, Kemenag: Kita Akan Ikuti Prosesnya!
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief/MCH 2024
A
A
A

 

JAKARTA-  Kementerian Agama (Kemenag) menghormati apa yang sudah ditetapkan DPR RI terkait Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latif mengatakan, Kemenag akan mengikuti tahapan proses Pansus Haji.

"Pansus sudah ditetapkan. Kami menghargai seluruh proses yang dilakukan. Sebagaimana kata Menag, kita akan ikuti proses itu sebaik-baiknya," tegas Hilman dalam Coffee Morning Sukses Haji 2024 di Jakarta, Senin (15/7/2024).

"Kita siapkan data yang diperlukan, hasil-hasil komunikasi dengan pihak Saudi, serta dokumen yang kita miliki untuk menjelaskan kenapa kebijakan alokasi kuota tambahan ini muncul," sebut Hilman.

"Misalnya, dalam MoU yang ditandatangani Menag dan Menhaj Saudi sudah dinyatakan pembagian kuotanya. Dokumen ini yang berusaha kita komunikasikan ke DPR sejak awal. Hanya sampai penyelenggaraan haji Rapat Kerja belum terlaksana," sambungnya.

Dijelaskan Hilman, upaya mengomunikasikan beragam dinamika persiapan haji sudah dilakukan sejak Januari 2024, baik secara formal maupun informal. "Kita juga sudah bersurat resmi memberitahukan kondisi ini kepada Komisi VIII," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
