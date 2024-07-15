Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Lagi Daftar Capim KPK, Nawawi Pomolango: Terlalu Banyak Persoalan di Lembaga

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |18:44 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menyatakan tidak lagi mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) Lembaga Antirasuah.

"Saya tidak ikutan lagi mendaftarkan diri," kata Nawawi saat dihubungi wartawan, Senin (15/7/2024).

Nawawi menyebutkan, terlalu banyak masalah di internal Lembaga Antirasuah. Menurutnya, permasalahan pun bukan hanya soal pimpinan.

"Terlalu banyak 'persoalan' di lembaga ini, dan itu bukan hanya soal Pimpinan," ujarnya.

Diketahui, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyatakan diri ikut seleksi Capim KPK. Sebelum Ghufron, terlebih dahulu Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mendaftar sebagai Capim KPK.

Dengan demikian, untuk saat ini diketahui sebanyak tiga orang internal KPK yang turut andil dalam seleksi Capim Lembaga Antirasuah.

(Khafid Mardiyansyah)

      
