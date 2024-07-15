Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ikut Seleksi Capim KPK, Sudirman Said: Sudah Upload dan Dinyatakan Lengkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:01 WIB
Ikut Seleksi Capim KPK, Sudirman Said: Sudah Upload dan Dinyatakan Lengkap
Sudirman Said daftar capim KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Eks Menteri ESDM, Sudirman Said menyatakan telah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia pun menyatakan sudah mengupload dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon komisioner lembaga antirasuah.

"Siang tadi saya sudah upload dokumen-dokumen pendaftaran secara online dan dinyatakan lengkap," kata Sudirman saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (15/7/2024).

Ia menyebutkan, semenjak sekolah dirinya merasa diurus negara hingga kuliah mendapatkan beasiswa. Jika nanti dipercaya, Sudirman menyebutkan pengabdiannya itu sebagai pembayaran 'utang'.

Halaman:
1 2
      
