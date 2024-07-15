Ikut Seleksi Capim KPK, Sudirman Said: Sudah Upload dan Dinyatakan Lengkap

JAKARTA - Eks Menteri ESDM, Sudirman Said menyatakan telah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia pun menyatakan sudah mengupload dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon komisioner lembaga antirasuah.

"Siang tadi saya sudah upload dokumen-dokumen pendaftaran secara online dan dinyatakan lengkap," kata Sudirman saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (15/7/2024).

Ia menyebutkan, semenjak sekolah dirinya merasa diurus negara hingga kuliah mendapatkan beasiswa. Jika nanti dipercaya, Sudirman menyebutkan pengabdiannya itu sebagai pembayaran 'utang'.