Wapres Akan Buka Munas ke-10 Forum Zakat Besok

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan membuka Musyawarah ke-10 Forum Organisasi Zakat (Munas FOZ), di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada besok, Selasa 16 Juli 2024.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Munas ke-10 FOZ rencananya akan dihadiri oleh 150 pimpinan lembaga zakat dari seluruh penjuru Indonesia.

"Oleh karenanya, forum ini menjadi momentum penting bagi gerakan zakat nasional, khususnya Forum Zakat yang menjadi pusat pergerakan zakat di Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (15/7/2024).

BACA JUGA: Wapres Harap Peringatan Tahun Baru Islam Dijadikan Momen Hijrah Maknawiyah

Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat merupakan agenda rutin setiap tiga tahun untuk pemilihan ketua umum periode baru. FOZ, sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat, mengumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia.

Masduki pun mengatakan bahwa akan ada penyerahan simbolis piagam penghargaan sebagai pengakuan atas kontribusi dalam memfasilitasi ekosistem zakat nasional. Munas ke-10 FOZ juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan zakat sebagai instrumen yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

"Dengan dukungan penuh dari pemerintah, zakat diharapkan dapat semakin berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Masduki.