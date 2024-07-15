Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Akan Buka Munas ke-10 Forum Zakat Besok

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:11 WIB
Wapres Akan Buka Munas ke-10 Forum Zakat Besok
Wapres akan buka Munas ke-10 Forum Zakat di Istana Wapres (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan membuka Musyawarah ke-10 Forum Organisasi Zakat (Munas FOZ), di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada besok, Selasa 16 Juli 2024.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Munas ke-10 FOZ rencananya akan dihadiri oleh 150 pimpinan lembaga zakat dari seluruh penjuru Indonesia.

"Oleh karenanya, forum ini menjadi momentum penting bagi gerakan zakat nasional, khususnya Forum Zakat yang menjadi pusat pergerakan zakat di Indonesia," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (15/7/2024).

Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat merupakan agenda rutin setiap tiga tahun untuk pemilihan ketua umum periode baru. FOZ, sebagai asosiasi lembaga pengelola zakat, mengumpulkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari seluruh Indonesia.

Masduki pun mengatakan bahwa akan ada penyerahan simbolis piagam penghargaan sebagai pengakuan atas kontribusi dalam memfasilitasi ekosistem zakat nasional. Munas ke-10 FOZ juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan zakat sebagai instrumen yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas.

"Dengan dukungan penuh dari pemerintah, zakat diharapkan dapat semakin berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama," ujar Masduki.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement