Panglima TNI: Kemampuan Deteksi dan Ketajaman Analisis Masalah Kunci Selesaikan Tugas Intelijen

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Asintel Panglima TNI dari Mayjen TNI Djaka Budi Utama, kepada Mayken TNI Rudy Rachmat Nugraha di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/07/2024).

Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa serah terima jabatan sebagai proses yang memiliki dua dimensi, yaitu dinamika dan pembinaan. Dari sisi dinamika, serah terima jabatan adalah kebutuhan dan keharusan untuk memelihara momentum reformasi dan tingkat kesegaran organisasi dalam mengemban tugas pokok.

"Sedangkan dari sisi pembinaan, serah terima jabatan merupakan bagian dari pembinaan personil untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja sesuai dengan peran dan fungsi organisasi," ujarnya.

Panglima TNI menekankan peran penting fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando. Intelijen yang profesional, kata dia, mampu memberikan informasi aktual dan akurat sangat krusial untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

“Kita memahami bahwa kemampuan deteksi dan ketajaman analisis terhadap setiap masalah merupakan kunci utama dalam menyelesaikan tugas-tugas intelijen, fungsi intelijen sebagai mata dan telinga komando baik dalam rangka penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan di lapangan menjadi acuan dasar bagi pengambil keputusan seorang pemimpin,” ungkapnya.