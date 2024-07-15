Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lewati Seleksi Panjang, Ketua Iwakum Dinyatakan Lulus Jadi Hakim Ad Hoc Tipikor

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |21:44 WIB
JAKARTA - Andi Saputra, Ketua Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menjadi salah satu yang dinyatakan lulus sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tingkat pertama oleh Mahkamah Agung (MA). Setidaknya ada 12 orang yang lulus sebagai hakim ad hoc Tipikor.

Pengumuman ini tercantum dalam nomor: 56/Pansel/Ad Hoc TPK/VII/2024. "Peserta yang dinyatakan ‘Lulus’ Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024," bunyi pengumuman kelulusan yang ditandatangani Ketua Pansel, Suharto sebagaimana dilansir website MA, dikutip dari situs MA, Senin (15/7/2024).

Pengumuman ini merupakan hasil akhir dari serangkaian seleksi panjang untuk hakim ad hoc Tipikor angkatan XXI. Selain Andi Saputra, yang lulus adalah Teguh Suroso, Irma Leri Wahyuli, Estiningsih, Supraptiningsih, Khairul Rizal, dan Abdur Rachman Iswanto. Lulusan lainnya meliputi Lutfi Adin Affandi, Iryana Margaharu, Zul Azmi, Yusuf Gutomo, dan Muhammad Ibnu Mazjah.

Proses seleksi dilakukan oleh lembaga profesional/non-MA, mencakup uji psikologi seperti tes tertulis, diskusi kelompok tanpa pemimpin (Leaderless Group Discussion), dan wawancara empat mata dengan psikolog. Proses seleksi diakhiri dengan wawancara terkait hukum korupsi dan hukum pidana oleh hakim agung/mantan hakim agung, Panitera, dan hakim tinggi dari internal MA.

Jurnalis Berintegritas

Sekretaris Jenderal Iwakum, Irfan Kamil, mengungkapkan, Andi Saputra sebagai jurnalis berintegritas dan teladan bagi wartawan hukum.

"Beliau itu ‘suhu’ wartawan hukum, kami banyak belajar dengan beliau, melalui tulisannya beliau kerap membongkar kasus-kasus korupsi yang besar," kata Kamil.

