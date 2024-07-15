Imbau ASN Tak Terlibat di Pilkada, Bawaslu: Bertugas Saja Sesuai Porsinya

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali mengimbau agar aparatur sipil negara (ASN) tidak ikut serta dalam setiap tahapan pada kontetasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hal ini diungkapkan Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyatakan bahwa ASN boleh mengikuti kampanye Pilkada 2024 secara pasif.

"Kami sih berharap ASN tidak terlibat dalam pelaksanaan pemilihan secara langsung maupun tidak langsung," kata Herwyn dikutip, Senin (15/7/2024).

Oleh karena itu, kata dia, para ASN bisa fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing di instansi pemerintahannya, kendati mereka memiliki haknya untuk menentukan calon pemimpin di daerahnya.

"Supaya nanti ASN benar-benar bertugas saja sesuai dengan porsinya masing-masing, nanti tugas yang lain dilaksanakan oleh instansi yang lain," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )