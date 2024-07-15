Jelang Penutupan, 280 Orang Daftar Calon Pimpinan KPK

JAKARTA - Pendaftaran Calon Pemimpin (Capim) dan Dewan Pengawas (Dawas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditutup pada Senin, 15 Juli 2024 pada pukul 23.59 WIB. Hingga pukul 20.15 WIB, jumlah resgistrasi akun mencapai 844 orang.

Dari data yang masuk, kata Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria, jumlah pendaftar Capim KPK ada 280 orang dengan rincian 261 laki laki dan 19 perempuan.

"Sementara jumlah pendaftar calon Dewas KPK sebanyak 188 orang. Dengan komposisi 167 orang laki-laki dan 21 perempuan," turut Arif dikutip dari keterangan resminya, Senin (15/7/2024).