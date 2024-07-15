Selain Nahdliyin, PBNU Klaim Ada Ormas Lain Ikut Bertemu Presiden Israel

JAKARTA - Pertemuan lima Nahdliyin atau warga Nadhlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel, Isaac Herzog menuai kontroversi. Namun, dalam pertemuan itu ternyata ada ormas lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali. Menurut Savic, pihak organisasi tidak mengetahui tujuan pertemuan tersebut.

Kepada Okezone, Savic juga mengungkap tabir lain di balik pertemuan lima Nahdliyin dengan Isaac Herzog. Ia menyebut, pertemuan itu juga melibatkan anggota organisasi masyarakat (ormas) lain diluar NU. Hanya saja, Savic tak menjelaskan secara detail terkait nama ormas yang dimaksud.

"Perlu diketahui juga bahwa yang berkunjung ke sana bukan hanya teman-teman NU ya, ada juga dari elemen lain, jadi kesannya ini kayak urusannya eksklusif NU," ujar Savic Ali melalui telepon, Senin (15/7/2024).

Savic menambahkan, kalau PBNU tak pernah mendapat surat undangan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pertemuan khusus.

"Kader NU itu juga tidak mewakili PBNU, PBNU itu tidak pernah mengirim utusan ke Israel, tidak pernah mendapat undangan ke Israel, dan tidak pernah memberi mandat kepada beberapa orang yang berangkat ke sana itu. Dan PBNU juga tidak tahu bahkan kalau ada kader kita yang berangkat ke sana," ujarnya.