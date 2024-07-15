Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Nahdliyin, PBNU Klaim Ada Ormas Lain Ikut Bertemu Presiden Israel

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |22:54 WIB
Selain Nahdliyin, PBNU Klaim Ada Ormas Lain Ikut Bertemu Presiden Israel
Tokoh NU bertemu dengan Presiden Israel (Foto: Ist/NU Online)
A
A
A

JAKARTA - Pertemuan lima Nahdliyin atau warga Nadhlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel, Isaac Herzog menuai kontroversi. Namun, dalam pertemuan itu ternyata ada ormas lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali. Menurut Savic, pihak organisasi tidak mengetahui tujuan pertemuan tersebut.

Kepada Okezone, Savic juga mengungkap tabir lain di balik pertemuan lima Nahdliyin dengan Isaac Herzog. Ia menyebut, pertemuan itu juga melibatkan anggota organisasi masyarakat (ormas) lain diluar NU. Hanya saja, Savic tak menjelaskan secara detail terkait nama ormas yang dimaksud.

"Perlu diketahui juga bahwa yang berkunjung ke sana bukan hanya teman-teman NU ya, ada juga dari elemen lain, jadi kesannya ini kayak urusannya eksklusif NU," ujar Savic Ali melalui telepon, Senin (15/7/2024).

Savic menambahkan, kalau PBNU tak pernah mendapat surat undangan resmi dari pemerintah Israel untuk melakukan pertemuan khusus.

"Kader NU itu juga tidak mewakili PBNU, PBNU itu tidak pernah mengirim utusan ke Israel, tidak pernah mendapat undangan ke Israel, dan tidak pernah memberi mandat kepada beberapa orang yang berangkat ke sana itu. Dan PBNU juga tidak tahu bahkan kalau ada kader kita yang berangkat ke sana," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818/kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149978/pbnu-1zus_large.jpg
Ketum PBNU Gus Yahya Temui Prabowo di Istana, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124378/pbnu-v7jI_large.jpg
Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120146/kh_said_aqil_siradj-OX48_large.jpeg
PBNU Minta Doakan Kesembuhan KH Said Aqil yang Sedang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111261/harlah_nu-urWB_large.jpg
Menag: NU Pilar Utama Jaga Persatuan dan Keharmonisan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111047/ketum_pbnu_gus_yahya-A3e9_large.jpg
Di Hadapan Prabowo, Gus Yahya Tegaskan NU Dukung Penuh Program Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement