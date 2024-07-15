Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendaftar Capim KPK dari Beragam Latar Belakang Profesi

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |23:16 WIB
Pendaftar Capim KPK dari Beragam Latar Belakang Profesi
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendaftaran calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditutup tengah malam ini. Panitia seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK mengumumkan jumlah pendaftar per pukul 20.15 WIB.

"Jumlah registrasi akun sebanyak 844 orang, dan yang telah melakukan pendaftaran dengan menyertakan dokumen sebanyak 468 orang," kata Wakil Ketua Pansel, Arif Satria dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Dari jumlah tersebut, dirincikan sebanyak 280 orang memilih mendaftar Capim yang terdiri dari laki-laki 261 dan 19 perempuan.

"Jumlah pendaftar calon Dewas KPK sebanyak 188 orang, dengan komposisi 167 orang laki-laki dan 21 perempuan," ujarnya.

Arif mengungkapkan, latar belakang para pendaftar bervariasi. Mulai dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi, dan juga dari civil society organization.

Ia pun mengingatkan pendaftaran akan ditutup tengah malam ini. "Pendaftaran akan ditutup pada hari ini pukul 23.59 WIB," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement