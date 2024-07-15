Pendaftar Capim KPK dari Beragam Latar Belakang Profesi

JAKARTA - Pendaftaran calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditutup tengah malam ini. Panitia seleksi (Pansel) Capim dan Dewas KPK mengumumkan jumlah pendaftar per pukul 20.15 WIB.

"Jumlah registrasi akun sebanyak 844 orang, dan yang telah melakukan pendaftaran dengan menyertakan dokumen sebanyak 468 orang," kata Wakil Ketua Pansel, Arif Satria dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Dari jumlah tersebut, dirincikan sebanyak 280 orang memilih mendaftar Capim yang terdiri dari laki-laki 261 dan 19 perempuan.

"Jumlah pendaftar calon Dewas KPK sebanyak 188 orang, dengan komposisi 167 orang laki-laki dan 21 perempuan," ujarnya.

Arif mengungkapkan, latar belakang para pendaftar bervariasi. Mulai dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi, dan juga dari civil society organization.

Ia pun mengingatkan pendaftaran akan ditutup tengah malam ini. "Pendaftaran akan ditutup pada hari ini pukul 23.59 WIB," pungkasnya.

(Arief Setyadi )