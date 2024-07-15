Sasar Ojol di Jaksel, Relawan Kawal Program Prabowo-Gibran Bagikan Makanan Bergizi

JAKARTA - Presiden RI dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menggaungkan makanan bergizi bagi masyarakat. Programnya itu mendapatkan dukungan dari pendukungnya, Relawan Mas Gibran.

Relawan tersebut melakukan aksi sosial kepada para driver ojek online (ojol) di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, seperti Tebet, Menteng, dan Gandaria Utara, pada 12-14 Juli 2024. Ojol menjadi sasaran karena sebagai tulang punggub keluarga, ojol kurang mendapat perhatian.

Kegiatan ini meliputi pembagian sembako, makanan bergizi, dan layanan cukur rambut gratis. Relawan yang dipimpin Mas Gibran membagikan paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lainnya.

Mereka juga menyediakan makanan bergizi untuk membantu menjaga kesehatan para driver ojol di tengah kepadatam aktivitas mereka.

"Ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap para driver ojol yang telah banyak membantu masyarakat dalam mobilitas sehari-hari. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka," kata salah satu koordinator, Marjuki dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/7/2024).

Relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka itu juga menyediakan layanan cukur rambut gratis. Para driver ojol antusias karena mereka sering tidak memiliki waktu atau biaya. "Rasanya senang sekali bisa dapat bantuan seperti ini. Selain sembako dan makanan, bisa cukur gratis juga sangat membantu. Terima kasih banyak kepada Mas Gibran dan para relawan," ujar salah satu driver ojol, Rangga Maulana.