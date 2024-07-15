Operasi Patuh Jaya Digelar Hari Ini, Berikut 14 Pelanggaran Lalin yang Bakal Ditindak

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Patuh Jaya mulai hari ini, Senin 15 Juli 2024. Dalam operasi itu, sebanyak 2.938 personel Gabungan diterjunkan.

"Jumlah total personel gabungan Operasi Patuh Jaya 2.938," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman dalam keterangannya, dikutip Senin (15/7/2024).

Jumlah personel yang terlibat dalam Operasi Patuh Jaya tersebut di antaranya TNI, Polri dan Dishub. Sebelum melakukan operasi semua personel akan melakukan apel di lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada pukul 06.00 WIB dan 13.30 WIB.

"Untuk personel jajaran di wilayah apel dilakukan di Polres masing-masing selanjutnya menuju target operasi," pungkasnya.

Razia akan dimulai hari ini hingga 28 Juli 2024. Digelar serentak oleh jajaran polda se-Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Adapun dalam operasi kali ini, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengungkap, terdapat 14 pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan.

"Iya betul (Korlantas Polri dan Polda jajaran akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024)," kata Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu 13 Juli 2024.