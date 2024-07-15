Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Razia Operasi Patuh Jaya, 2.938 Personel Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |06:14 WIB
Gelar Razia Operasi Patuh Jaya, 2.938 Personel Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Patuh Jaya mulai hari ini Senin 15 Juli 2024. Sebanyak 2.938 personel Gabungan akan diterjunkan dalam operasi itu.

"Jumlah total personel gabungan Operasi Patuh Jaya 2.938," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman dalam keterangannya, dikutip Senin (15/7/2024).

Jumlah personel yang terlibat dalam Operasi Patuh Jaya tersebut di antaranya TNI, Polri dan Dishub. Sebelum melakukan operasi semua personel akan melakukan apel di lapangan Presisi Polda Metro Jaya pada pukul 06.00 WIB dan 13.30 WIB.

"Untuk personel jajaran di wilayah apel dilakukan di Polres masing-masing selanjutnya menuju target operasi," pungkasnya.

Diketahui, kegiatan ini akan dimulai hari ini hingga 28 Juli 2024. Operasi ini akan digelar serentak oleh jajaran polda se-Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas.

Adapun dalam operasi kali ini, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi mengungkap, terdapat 14 pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan.

"Iya betul (Korlantas Polri dan Polda jajaran akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024)," kata Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).

Berikut rincian 14 pelanggaran yang bakal ditindak:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Menggunakan ponsel saat mengemudi

4. Tidak mengenakan helm SNI

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241//boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177431//odol-uR8U_large.jpg
Dishub DKI Tegaskan Truk ODOL Melanggar dan Ancam Keselamatan Pengendara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177345//praperadilan-gHBk_large.jpg
Pengacara Minta Hakim Bebaskan Delpedro Marhaen dari Tahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177156//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_ade_ary_syam_indradi-Al3g_large.jpg
Pelat Mobil Polisi di Kasus Penyekapan Tangsel Ternyata Palsu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177096//kapolda_metro_jaya_irjen_asep_edi_suheri_resmikan_satgas_pamapta-SHF6_large.jpg
Resmikan Pamapta, Kapolda Metro Jaya: Polisi Harus Hadir Berikan Pelayanan Humanis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176908//dj_panda_bawa_orangtua_ke_polda_metro_jaya-4sxX_large.JPG
DJ Panda Boyong Orang Tua saat Diperiksa Polisi Imbas Laporan Erika Carlina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement