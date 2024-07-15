Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pasutri Edarkan Sabu di Bogor, Istri Ternyata Residivis

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |17:33 WIB
Polisi Tangkap Pasutri Edarkan Sabu di Bogor, Istri Ternyata Residivis
Pasutri pengedar narkoba ditangkap. (Foto: Putra Ramadhani)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap pasangan suami istri (pasutri) pengedar narkotika jenis sabu di Kota Bogor. Mirisnya sang istri merupakan residivis kasus yang sama.

Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Eka Candra mengatakan pasutri itu berinisial A (33) dan LD (48). Keduanya berhasil ditangkap dalam Operasi Antik Lodaya 2024.

"Terdapat pasutri yang nekat mengedarkan narkotika. Ini hasil dari Satgas Kampung bebas narkoba yang dibentuk di Cikaret," kata Candra kepada wartawan di Polresta Bogor Kota, Senin (15/7/2024).

Berawal dari kecurigaan warga terhadap pasangan tersebut karena sebagai pendatang. Sehingga, polisi melakukan penyelidikan dan penangkapan.

"Motifnya adalah ekonomi. Barang buktinya narkita jenis sabu berat 1,49 gram bruto," tambahnya.

Berdasarkan pemeriksaan, sang istri berinisial LD merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2020 dan bebas bersyarat pada 2022. Atas perbuatannya, keduanya dijerat Pasal 112 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

"Ancaman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara," pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857/narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628/narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement