HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Patuh Lodaya di Sentul, Ratusan Pengendara Ngumpet Hindari Tilang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |18:31 WIB
Operasi Patuh Lodaya di Sentul, Ratusan Pengendara <i>Ngumpet</i> Hindari Tilang
Ratusan Kendaraan Ngumpet hindari tilang Operasi Patuh Jaya di Sentul Bogor (Foto: Okezone/Putra)
BOGOR - Hari pertama Operasi Patuh Lodaya 2024 oleh Polres Bogor digelar di Jalan Alternatif Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kejadian unik pun turut menghiasi jalannya operasi ini.

Pantauan Okezone di lokasi, awalnya operasi berjalan seperti biasanya. Satu persatu pengendara mayoritas pemotor yang melanggar aturan lalu lintas secara kasat mata langsung diberhentikan petugas.

Di sela operasi, petugas sempat mendapati dua pelajar SMA yang tidak memakai helm. Pelajar itu sempat mencoba melarikan diri tetapi berhasil dihadang petugas untuk menepikan kendaraannya.

Ketika diperiksa, rupanya pelajar tersebut membawa dua botol minuman keras jenis ciu. Keduanya pun langsung diberikan sanksi berupa tilang dan sanksi sosial untuk membacakan teks Pancasila.

Semakin sore, pemotor yang hendak melintas menuju arah Sentul dan sekitarnya semakin ramai. Ratusan pemotor yang diduga melanggar pun mencoba menghindari operasi dengan parkir di trotoar.

Melihat itu, petugas membubarkan para pemotor tersebut agar melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya panik membubarkan diri hingga ada yang nekat mengangkat motor melalui pembatas jalan.

