HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peredaran Narkoba di Kalipasir Pakai Modus Disembunyikan di Popok Bayi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:22 WIB
Peredaran Narkoba di Kalipasir Pakai Modus Disembunyikan di Popok Bayi
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat membongkar peredaran narkoba di wilayah Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat dalam Operasi Nila Jaya 2024. Polisi turut mengamankan popok bayi yang digunakan para pengedar untuk menutupi narkoba tersebut.

Kasatnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Iverson Manossoh mengungkapkan, modus peredaran narkoba menggunakan popok bayi tersebut sudah berulangkali digunakan para tersangka.

“Berulang ya, salah satu tersangka popok bayi ini berulang, kami dari proses pendalaman BAP-nya. Ini salah satu dari sekian ini, salah satu pelaku berulang tergolong sebagai pengedar,” kata dia kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Dia menjelaskan, popok bayi tersebut digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan narkoba sebelum diedarkan kepada calon pembeli.

“Menyamarkan, menyembunyikan proses membawa narkoba kepada calon pembeli,” jelas dia.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat melakukan razia di kawasan Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Dari 26 orang yang diamankan, 18 orang positif narkoba.

Halaman:
1 2
      
