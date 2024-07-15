Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Alami Korsleting Kelistrikan, Mobil Terbakar di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |19:37 WIB
Diduga Alami Korsleting Kelistrikan, Mobil Terbakar di Tol Jagorawi
A
A
A

BOGOR - Sebuah mobil terbakar di Tol Jagorawi KM 44.900, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.35 WIB. Awalnya, Mazda 5 dengan nomor polisi B 1119 NJK melaju dari arah Jakarta menuju Ciawi.

"Di TKP kendaraan mengalami korsleting kelistrikan," kata Budi dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Lalu, muncul percikan api dan pengemudi menepikan kendaraannya. Api pun semakin membesar dan melahap hangus seluruh bagian bodi mobil.

"Posisi akhir kendaraan normal menghadap selatan," jelasnya.

Tak lama, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk menjinakkan api. Akhirnya, api berhasil dipadamkan dan kendaraan dibawa ke Unit Laka Ciawi.

"Korban jiwa nihil," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177585//wanita_yang_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_meninggal_dunia_ini_cara_tangani_keadaan_darurat-RM41_large.jpg
Wanita yang Jatuh dari Lantai Atas Bandara Meninggal Dunia, Ini Cara Tangani Keadaan Darurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/25/3177583//seorang_wanita_jatuh_dari_lantai_atas_bandara_orang_orang_panik-FKPa_large.jpg
Seorang Wanita Jatuh dari Lantai Atas Bandara, Orang-Orang Panik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177251//kecelakaan-l038_large.jpg
Viral! Biker Cantik Tewas Tertabrak Truk Tangki BBM di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176802//bus_terbakar-zNjr_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Tol Wiyoto Kelapa Gading Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175392//mobil_terbakar-rXUi_large.jpg
Diduga Pengemudi Ngantuk, Mobil Tabrak Pembatas Jalan hingga Terbakar di Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480//viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement