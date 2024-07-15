Diduga Alami Korsleting Kelistrikan, Mobil Terbakar di Tol Jagorawi

BOGOR - Sebuah mobil terbakar di Tol Jagorawi KM 44.900, Kabupaten Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.35 WIB. Awalnya, Mazda 5 dengan nomor polisi B 1119 NJK melaju dari arah Jakarta menuju Ciawi.

"Di TKP kendaraan mengalami korsleting kelistrikan," kata Budi dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Lalu, muncul percikan api dan pengemudi menepikan kendaraannya. Api pun semakin membesar dan melahap hangus seluruh bagian bodi mobil.

"Posisi akhir kendaraan normal menghadap selatan," jelasnya.

Tak lama, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk menjinakkan api. Akhirnya, api berhasil dipadamkan dan kendaraan dibawa ke Unit Laka Ciawi.

"Korban jiwa nihil," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)