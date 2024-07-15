Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Dibacok Pemuda saat Bubarkan Tawuran, Kapolres: Kondisinya Membaik

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |20:08 WIB
Polisi Dibacok Pemuda saat Bubarkan Tawuran, Kapolres: Kondisinya Membaik
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
BEKASI - Kanit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (Turjawali) Iptu Rano Mardani menjadi korban pembacok oleh pemuda berinisial ZMH (21). Rano terkena pembacokan saat tengah bertugas melakukan pembubaran tawuran.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ari Lilipaly menyebut kondisi Rano kini telah membaik. Nicolas pun menyebut Rano sudah keluar dari perawatan di rumah sakit.

"Sudah keluar (dari Rumah Sakit Kramat Jati), kini rawat jalan," ucap Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ari Lilipaly, Senin (15/7/2024).

Nicolas juga memastikan Rano telah mendapatkan penangan medis. Rano juga bisa kembali bertugas pasca keluar dari rumah sakit.

"Anggota sudah bisa bekerja kembali," sambungnya.

