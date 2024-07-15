Lebih dari 500 Ribu Penumpang Berangkat dari Wilayah Daop 1 Jakarta saat Liburan Sekolah

JAKARTA - Penyelenggaraan angkutan kereta api pada masa libur sekolah Semester Ganjil periode 28 Juni hingga 14 Juli kemarin penumpang naik dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta mengalami peningkatan dibanding hari-hari normal.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko menerangkan bahwasanya berdasarkan data terakhir Minggu (14/7) pukul 23.59 kemarin malam, sebanyak 547.868 penumpang telah diberangkatkan dari stasiun-stasiun di Daop 1 Jakarta ke berbagai tujuan dengan menggunakan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ).

“Sebanyak 500 ribu lebih penumpang telah kami berangkatkan menuju berbagai daerah tujuan penumpang, yang dilayani dengan kereta api jarak jauh (KAJJ),” kata Ixfan, Senin (15/7/2024).

Ixfan menjelaskan bahwa, menurut data pantauan penumpang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta hari ini Senin (15/7) sebanyak 20.500 penumpang. Naik dari Stasiun Pasar Senen 9.500 penumpang dengan 31 perjalanan KAJJ, 6.000 penumpang naik dari Stasiun Gambir dengan 30 perjalanan KAJJ dan sisanya sekitar 5.000 penumpang naik dari beberapa stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta, seperti Stasiun Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Cikampek, Karawang dan Jakarta Kota.

“Untuk keberangkatan hari ini, sebanyak 20.500 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di Daop 1 Jak. 9.500 penumpang dari Stasiun Pasar Senen, 6.000 penumpang dari Stasiun Gambir dan sisanya dari beberapa stasiun lainnya. Jumlah tersebut sudah berangsur kembali normal,” kata Ixfan menjelaskan.