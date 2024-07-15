Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah banjir. Di antaranya dengan membangun sembilan tandon dalam periode 2022 hingga 2023.

Menurut Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, Pemkot Tangsel berkomitmen dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam menangani banjir. Pembangunan tandon merupakan salah satu upaya mengatasi masalah banjir.

"Komitmen kami (Pemkot Tangsel) terus melanjutkan pembangunan tandon, lalu revitalisasi drainase dan berbagai langkah lainnya. Tujuannya ya itu mengurangi titik-titik banjir di Tangerang Selatan, ini ikhtiar kita bersama," kata Benyamin, pada Senin (15/07/2024).

Adapun sembilan tandon yang dibangun, yakni Tandon Lengkong Karya, Kolam Retensi Griya Asri di Serpong Utara, Kolam Retensi Kampung Bulak, Tandon Puri Sentosa, Tandon Babakan di Kecamatan Setu, Tandon Pondok Aren, Tandon Sawah Lama 1, Tandon Sawah Lama 2, dan Tandon Serua Riverpark di Kecamatan Ciputat.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Robby Cahyadi mengungkapkan, pembangunan tandon adalah salah satu solusi untuk mengatasi banjir, dengan strategi penanganan yang terbagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama adalah langkah-langkah preventif sebelum banjir terjadi, yaitu menahan atau meretensi air hujan sebelum masuk ke sungai. Karena kapasitas sungai telah berkurang dibandingkan dengan debit air hujan, diupayakan agar air hujan diretensi sebanyak mungkin sebelum mencapai sungai.

Hal tersebut dilakukan dengan memperluas ruang terbuka hijau, membuat taman, sumur resapan, kolam tampungan, dan menambah jumlah kolam retensi atau tandon.

"Jadi air hujan ini diupayakan diretensi sebanyak mungkin sebelum masuk ke sungai melalui cara diresapkan ke dalam tanah dengan memperluas ruang terbuka hijau, taman, sumur resapan dan kolam tampungan pada lingkungan serta memperbanyak kolam-kolam retensi atau tandon," katanya.