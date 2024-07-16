Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua RT Pasren Bantah 7 Terpidana Pembunuhan Vina Cirebon Menginap di Kontrakannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |06:30 WIB
Ketua RT Pasren Bantah 7 Terpidana Pembunuhan Vina Cirebon Menginap di Kontrakannya
Mantan Ketua RT Pasren (Foto: Dok)
A
A
A

 

JAKARTA - Abdul Pasren yang merupakan mantan Ketua RT akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 lalu.

Dalam wawancara eksklusif di AB+ bersama Abraham Silaban, Pasren dan anaknya, Muhammad Kahfi, mengungkap beberapa fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui publik.

Abdul Pasren sendiri menjabat sebagai ketua RT Karya Bakti sejak 2013-2017. Dia membantah isu yang menyebut jika tujuh terpidana kasus Vina Cirebon pernah menginap di salah satu kontrakan kosong miliknya.

"Tidak nginep di rumah saya, tidak ada yang nginep, sedangkan saya tidur di rumah sendiri, di gang Bakti 3," kata RT Pasren dalam program AB+ bersama Abraham Silaban iNews TV, Senin (15/7/2024).

Meski menjabat sebagai Ketua RT, Pasren juga menegaskan, dirinya tak pernah melihat para terpidana bercengkrama di warung milik Ibu Nining. Mengingat warung Ibu Nining disebut sebagai tempat favorit para terpidana berkumpul.

"Ya nggak tahu, tapi beritanya kumpul di rumah ibu Nining, yang jualan. Nggak tahu saya nggak melihat-melihat begitu karena jam 21.00 tidur. Mereka tidak pernah nginep di rumah saya," lanjut RT Pasren.

Sementara itu, sang anak, M Kahfi mengaku tak mengenal Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil selaku salah satu terpidana kasus kematian Vina dan Eky.

Halaman:
1 2
1 2
      
