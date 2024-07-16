Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

107 Guru Honorer di Jakarta Diberhentikan Sepihak, Kesempatan Ikut PPPK Pupus Sudah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:45 WIB
107 Guru Honorer di Jakarta Diberhentikan Sepihak, Kesempatan Ikut PPPK Pupus Sudah
Guru mengajar di kelas (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan bahwa 107 guru honorer sekolah negeri di DKI Jakarta diberhentikan sepihak. Mereka terdampak sistem cleansing atau pembersihan guru honorer yang diberlakukan pemerintah provinsi.

“Pada 5 Juli 2024 atau pada minggu pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru 2024/2025 di DKI Jakarta, para guru honorer mendapatkan pesan horor yaitu bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah. Selain itu Kepala sekolah mengirimkan formulir Cleansing Guru Honorer kepada para guru honorer agar mereka isi,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

"Total guru honorer di sekolah negeri di DKI Jakarta terdata BKN adalah 4.835. Laporan yang masuk terdampak cleansing perhari ini sudah 107 guru honorer. Jumlahnya sudah ratusan," tambahnya.

 BACA JUGA:

Iman mengungkap para guru honorer di DKI Jakarta merasa shock karena secara mendadak mereka berhenti bekerja. Ia menyatakan bahwa hal ini juga menimpa beberapa anggota P2G DKI Jakarta yang notabene adalah guru honorer.

“Mereka shock, ada yang sudah mengajar 6 tahun atau lebih. Mereka sebenarnya sedang menunggu seleksi PPPK 2024, namun jika diberhentikan seperti ini kesempatan mereka untuk ikut PPPK juga hilang," ujar Iman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114484/guru-U6V5_large.jpg
Kemenag Tetap Salurkan Insentif Guru RA dan Madrasah Meski Ada Efisiensi, Begini Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106069/guru-LZdl_large.jpg
Viral Sekolah Tanpa Guru di Nias Sebulan Tak Belajar, Ini Kata Menko PMK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/340/3095480/guru-ClJH_large.jpg
Heboh Guru Disawer Ratusan Juta oleh Seorang Sultan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/519/3092972/viral-LrdR_large.jpg
Tampar Siswa karena Tidak Sholat Subuh, Guru Honorer di Malang Dijadikan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/519/3092379/viral-hHKo_large.jpg
Kisah Chamimah, Guru Berusia 85 Tahun Bergaji Rp400 Ribu yang Juga Adik Kandung Eks Wapres Try Sutrisno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/337/3090951/puan-5Mqd_large.jpg
Gaji Guru Naik, Ketua DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kualitas Para Pendidik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement