5 Tokoh NU Sowan ke Presiden Israel, Padahal PBNU Baru Dikunjungi Dubes Palestina

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali menyayangkan adanya 5 kader PBNU yang hadiri undangan Presiden Israel Isaac Herzog yang menuai kontroversi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyesalkan tindakan kelima pengurusnya itu bertemu pemimpin Israel di tengah gencarnya genosida rakyat Palestina oleh Zionis di Gaza.

Kelima tokoh NU yang bertemu Presiden Israel adalah Gus Sukron Makmun, Dr. Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Ironisnya, Dubes Palestina Dr. Zuhair Al-Shun baru saja mengunjungi PBNU untuk membicarakan langkah kemerdekaan Palestina.

"Baru Kamis lalu, Dubes Palestina datang ke PBNU bertemu dengan ketua Umum, untuk membicarakan hal ini juga dan langkah-langkah lebih lanjut yang bisa dilakukan untuk Palestina," ucap dia.

"Tapi kok justru ada kader kita yang diam-diam, tanpa konsultasi dan pemberitahuan, justru berangkat dan bertemu dengan Presiden Israel," tandasnya.

Savic Ali bahkan menyebut pertemuan ini tidak mewakilkan kepentingan organisasi. Dia pun menduga pertemuan ini berlangsung karena koneksi personal antar kadernya dengan petinggi Israel.