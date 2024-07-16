Sudirman Said Daftar Capim KPK, Eks Penyidik: Persaingan Semakin Ketat

JAKARTA - Eks Menteri ESDM, Sudirman Said, yang ikut daftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memperketat persaingan. Hal itu sebagaimana disampaikan eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap.

"Adanya tokoh nasional seperti Sudirman Said akan semakin memeriahkan konstelasi capim KPK sebab persaingan akan semakin ketat, sehingga capim yang ikut bukan dia lagi dia lagi atau sosok yang belum dikenal publik," kata Yudi kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).

Sudirman Said, kata Yudi, bukan orang baru dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Menurutnya, Said pernah turut membongkar kasus korupsi.

"Background Sudirman Said yang pernah menjadi menteri dan aktivis antikorupsi akan menambah pengalaman ketika nanti menjawab pertanyaan pertanyaan tentang korupsi dalam seleksi capim KPK, belum lagi punya nilai tambah ketika membongkar kasus papa minta saham," ujarnya.

Sebelumnya, Sudirman Said menyatakan telah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun menyatakan sudah mengupload dokumen yang dibutuhkan.

"Siang tadi saya sudah upload dokumen-dokumen pendaftaran secara online dan dinyatakan lengkap," kata Sudirman saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin 15 Juli 2024.