INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

PBNU Panggil 5 Nahdliyin yang Temui Presiden Israel Siang Ini, Terancam Diberhentikan

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |11:34 WIB
PBNU Panggil 5 Nahdliyin yang Temui Presiden Israel Siang Ini, Terancam Diberhentikan
PBNU bakal panggil 5 Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) siang ini akan memanggil lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog, siang ini.

Kelima orang tersebut adalah adalah Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

"Iya, langsung dipanggil oleh Gus ketum (Yahya Cholil Staquf). insya Allah (jam 2 siang) di kantor PBNU Kramat," kata Ketua PBNU bidang pendidikan, Moh Mukri saat dihubungi MNC Portal, Selasa (16/7/2024).

Mukri mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta pertanggung jawaban. Serta memberikan saksi tegas jika terbukti menyalahgunakan nama besar NU.

"Kalau memang terbukti dia bersalah menyalahgunakan nama besar NU untuk jualan seperti itu itu sangat-sangat mengecewakan dan tidak sensitif. Jadi nanti makanya dipanggil segera akan dimintai pertanggungjawaban kalau memang terbukti melakukan pelanggaran saya yakin akan terkena sanksi," ucapnya.

Adapun sanksi terberat adalah pemberhentian dari kepengurusan PBNU. Selanjutnya jika salah satu dari mereka merupakan Dosen yang aktif di Unusia, juga akan diberhentikan.

"Iya pemberhentian dari kepengurusan atau kalau dia dosen pemberhentian dari dosen. itu pelanggaran berat, pelanggaran etik," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
