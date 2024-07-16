Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lima Jaksa Maju Jadi Capim KPK, Ini Daftarnya

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:12 WIB
Lima Jaksa Maju Jadi Capim KPK, Ini Daftarnya
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Sebanyak lima orang jaksa telah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dari kalangan Jaksa.

"Dari Jaksa ada lima orang (Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi)," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Herli Siregar, Selasa (16/7/2024).

Lebih detail dia menjelaskan, kelima orang tersebut di antaranya Sugeng Purnomo yang saat ini bertugas sebagai Plt Deputi III Kemenkopolhukam. Kemudian Andi Herman saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Sesjampidsus).

Ketiga, Herli Siregar yang merupakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaam Agung. Ketut Sumedana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Fitroh Rohcahyanto yang juga pernah menjadi mantan Direktur Penuntutan KPK.

Saat dikonfirmasi Kajatai Bali Ketut Sumedana membenarkan jika dirinya merupakan salah satu orang yang maju Capim KPK dari kalangan Jaksa. Dia menyebut direkomendasikan oleh untun mengikuti test tersebut.

