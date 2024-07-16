Respons Jokowi soal 5 Nahdliyin Bertemu Presiden Israel

JAKARTA - Sebanyak lima orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) menemui Presiden Israel, Issac Herzog. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikap Indonesia sudah sesuai dengan UUD 1945.

“Ya ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali,” kata Jokowi kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Jokowi menegaskan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Diketahui, viral di media sosial sebuah foto yang memperlihatkan lima tokoh muda NU berpose bersama Presiden Israel. Foto mereka bersama Presiden Israel ini langsung heboh di dunia maya, bahkan menjadi trending topik di X.