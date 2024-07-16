Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kaesang Maju di Pilkada, Jokowi: Jawa Tengah Bagus, Jakarta Juga Bagus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:39 WIB
Soal Kaesang Maju di Pilkada, Jokowi: Jawa Tengah Bagus, Jakarta Juga Bagus
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal peluang putra bungsunya sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada DKI 2024. Jokowi menilai, jika Kaesang maju di Jawa Tengah bagus, termasuk wilayah Jakarta.

Diketahui, berdasarkan hasil survei, nama Kaesang Pangarep di Jawa Tengah mengungguli nama Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

“Ya di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus. Karena ini kan semua wilayah Indonesia,” kata Jokowi kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep sampai saat ini belum mengambil keputusan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024 . Begitu juga dengan pilkada lainnya di Tanah Air.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman merespons munculnya isu menduetkan Kaesang dengan Jusuf Hamka setelah pertemuan Golkar dan PSI pada Jumat 12 Juli 2024 kemarin.

