Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terungkap! Ini Penyebab Pulau Jawa Terasa Lebih Dingin di Bulan Juli

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |12:46 WIB
Terungkap! Ini Penyebab Pulau Jawa Terasa Lebih Dingin di Bulan Juli
Suhu udara di Pulau Jawa terasa lebih dingin di bulan Juli (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Suhu udara di Pulau Jawa terasa lebih dingin dalam beberapa waktu belakangan ini di bulan Juli 2024. Fenomena udara dingin tak seperti biasanya di Pulau Jawa ini menjadi perbincangan hangat di media sosial X (twitter).

Lantas, apa penyebab suhu di Pulau Jawa terasa lebih dingin belakangan ini?

Deputi bidang Meteorologi BMKG, Guswanto mengakui memang ada fenomena suhu dingin pada Juli - Agustus 2024. Fenomena tersebut bahkan bisa terjadi hingga September. Penyebabnya, kata dia, salah satunya karena ada angin monsun Australia yang mengarah ke Benua Asia melewati Indonesia.

"Fenomena suhu dingin menjelang Puncak musim Kemarau di Bulan Juli-Agustus, terkadang bisa sampai September disebabkan oleh Angin Monsun Australia yang bertiup menuju Benua Asia melewati Wilayah Indonesia dan perairan Samudera Hindia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih rendah (dingin)," kata Guswanto saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Guswanto menjelaskan, angin monsun Australia itu bersifat kering dan sedikit membawa uap air, apalagi pada malam hari di saat suhu mencapai titik minimumnya. Hal itu, menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia terasa lebih dingin dibandingkan biasanya.

"Mengakibatkan suhu udara di beberapa wilayah di Indonesia terutama Wilayah Bagian Selatan Khatulistiwa (Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) terasa lebih dingin, orang Jawa menyebutnya Mbedhidhing," ujar Guswanto.

"Wilayah di Pulau Jawa yg terasa lebih dingin adalah Pegunungan Bromo (Wilayah Bromo,Tengger dan Semeru), Pegunungan Sindoro-Sumbing (Kota Wonosobo dan Temanggung) dan Wilayah Lembang Bandung," sambungnya.

Guswanto merincikan sejumlah penyebab suhu di Pulau Jawa lebih dingin dari biasanya. Selain karena adanya angin monsun timur Australia, kata dia, faktor geografis dan topografis di Indonesia juga menjadi sebab udara jadi lebih dingin.

"Wilayah Jawa memiliki banyak pegunungan dan dataran tinggi. Saat angin monsun timur bergerak melintasi wilayah ini, udara dingin terperangkap dan mengakibatkan suhu yang lebih rendah terutama di malam hari dan pagi hari," urai Guswanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pulau Jawa BMKG Dingin cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133/hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement