Imigrasi Akan Rilis Desain dan Warna Baru Paspor Indonesia di 17 Agustus

JAKARTA - Ketua Tim Verifikasi Dokumen Perjalanan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Arvin Gumilang menyatakan bahwa bentuk desain dan warna baru paspor Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus 2024.

"Terkait dengan informasi yang pernah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa Indonesia akan memiliki desain paspor baru, tentunya kami bisa sampaikan memang betul dan ini sudah disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi di imigrasi," kata Arvin di Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Disebutkan, desain baru nantinya akan kental dengan ciri khas Indonesia. Arvin pun meminta masyarakat menunggu desain paspor baru yang direncanakan akan dirilis pada Hari Ulang Tahun ke-7 RI.