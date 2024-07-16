Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dorong Polri Miskinkan Bandar Judi Online Lewat TPPU

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |16:52 WIB
DPR Dorong Polri Miskinkan Bandar Judi Online Lewat TPPU
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Anggita Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mendorong Polri untuk menerapkan pasal Tindak Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepasa bandar judi online (judol). Dorongan dilayangkan lantaran praktik judol bisa berdampak seperti narkoba, yakni merusak moral.

"Kami mendorong agar pasal TPPU juga diterapkan untuk bandar judi online yang merusak moral masyarakat dan berdampak pada ekonomi negara,” kata Gilang dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Menurutnya, bahaya judi online saat ini sudah setara dengan narkoba di Indonesia. Pasalnya, judol berdampak bisa merugikan orang lain atau orang sekitarnya. Oleh karena itu, Gilang menilai langkah berani dan tegas kepolisian akan memberikan efek jera terhadap bandar judi online yang ditangkap.

“Dengan memiskinkan bandarnya, kita berharap otak-otak pelaku judi online tidak lagi bisa mengulangi kejahatannya karena kehabisan modal. Jadi ini sebagai salah satu langkah membumihanguskan praktik-praktik judi online” tegasnya.

“Karena selain merusak moral, judi online banyak menjerumuskan masyarakat ke perilaku utang hingga membuat penggunanya kecanduan. Tidak sedikit permasalahan sosial timbul akibat judi online,” imbuh Gilang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/340/3165899/bayu-edtH_large.jpg
Polri Kejar DPO Jaringan Judi Online Viral di DIY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165848/penjara-slgd_large.jpg
Ini Peran 3 Pengelola Judi Online yang Viral di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165837/himawan_bayu_aji-MIR2_large.jpg
Bareskrim Sita Ratusan Miliar dari 5.920 Rekening Mencurigakan, Diduga Transaksi Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165836/judi_online-shPv_large.jpg
Bandar Judi Online yang Viral karena Dirugikan Pemain Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161680/dpr-Rztj_large.jpg
Ironi Penangkapan 5 Pemain Judol di Yogya, DPR: Kenapa Polisi Tak Tangkap Bandarnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/510/3161254/judi_online-Uvpi_large.jpg
6 Fakta Penangkapan Pemain Judi Online yang Rugikan Bandar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement