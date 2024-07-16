DPR Kecewa 5 Pemuda NU Temui Presiden Israel: Mereka Hanya Peroleh Sensasi Sesaat

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim mengaku kecewa dengan liwa pemuda Nahdlatul Ulama (NU) yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Sebagai warga Indonesia, ia menegaskan nahdliyin tidak menunjukkan dukungan terhadap Israel. Apalagi, posisi Indonesia telah membela kemerdekaan Palestina.

“Saya sendiri tentu kecewa dengan peristiwa ini. Saya sudah berkali menyampaikan agar bangsa Indonesia meningkatkan dukungan kepada perjuangan kemerdekaan Palestina dengan menginisiasi pendekatan dukungan militer bersama negara-negara lain di dunia,” ujar Luqman dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Ia pun menilai, langkah lima pemuda NU itu merupakan perbuatan tak elok. Pertemuan tersebut juga dianggap telah melukai perasaan masyarakat, apalagi pertemuan dilakukan di tengah kondisi militer Israel yang masih terus menggempur Palestina.

“Saya tidak tahu apa tujuan mereka (warga NU) berlima pergi ke Israel. Tetapi pertemuan mereka dengan Presiden Israel menurut saya tidaklah elok. Pertemuan itu juga berpotensi melukai perasaan masyarakat luas yang meyakini kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk hak bangsa Palestina,” katanya.

Kendati demikian, Luqman mendukung rencana PBNU yang akan segera memanggil lima pemuda NU itu. Menurutnya, PBNU perlu meminta pertanggungjawaban kelima cendekiawan tersebut.

“Karena menurut saya, pertemuan mereka dengan Presiden Israel sama sekali tidak ada manfaat bagi Palestina, bagi Indonesia dan bagi NU itu sendiri. Yang mereka peroleh hanyalah publisitas dan sensasi sesaat, yang celakanya menimbulkan luka bagi masyarakat luas,” terang Luqman.