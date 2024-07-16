Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Begini Cara Selebgram Dapat Orderan Promosi Judi Online

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |17:24 WIB
Begini Cara Selebgram Dapat Orderan Promosi Judi Online
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SEORANG Selebgram Batam berinisial S, ditangkap polisi usai ketahuan mempromosikan situs judi online (judol) di akun instagramnya. Kasus ini terungkap saat pihak kepolisian melakukan patroli siber oleh Subdit V Ditreskrimsus Polda Kepri, dan mendapatkan sebuah akun instagram yang mempromosikan situs judi online.

Wadirreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, berdasarkan keterangan selebgram S. Ia mengaku menerima pesan di akun Instagram. Pelaku S mengaku baru sebulan mempromosikan situs judi online.

"Pengakuan pelaku baru berjalan satu bulan, dari bulan Juni 2024 dan kami amankan di bulan Juli 2024. Jadi dia menyelipkan link-link ke postingannya. Satu hari dia mempromosikan 2 kali lewat instastory," kata Ade Kuncoro, Selasa (16/7/2024).

Kata Ade, pelaku juga mengaku tergiur tawaran tersebut karena upah yang diterima mencapai Rp20 juta sebulan. Pelaku S sendiri diketahui memiliki 500 ribu pengikut di akun instagramnya.

"Upah Rp 20 juta selama sebulan mempromosikan situs judi online," ujarnya.

Polisi menyebutkan, pihaknya telah menelusuri orang yang meminta selebgram tersebut untuk mempromosikan judul online. Hasilnya akun Instagram yang digunakan pelaku ternyata fiktif.

"Kami telah dialami orang yang meminta S untuk mempromosikan judi online. Hasilnya ternyata akun tersebut akun fiktif dan mereka hanya berkomunikasi via Instagram," jelasnya.

Penelusuran Polisi juga situs judi online yang dipromosikan S itu diketahui berada di luar negri. Server situs judi online yang dipromosikan ini di luar negeri.

"Saat ini masih kita kembangkan lebih lanjut," pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
