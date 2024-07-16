Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gazalba Saleh Bantah Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |17:53 WIB
Gazalba Saleh Bantah Terima Gratifikasi, KPK Bilang Begini
KPK merespons pernyataan Gazalba Saleh yang bilang tidak menerima gratifikasi (Foto: Ilustrasi / Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh (GS) terkait tidak mengenal dan tidak menerima gratifikasi. KPK menilai, bantahan tersebut merupakan hak Terdakwa untuk membela diri.

"Untuk terdakwa GS tentunya memiliki hak untuk membela diri, hak ingkar," kata Tessa saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (16/7/2024).

Tessa menyebutkan, tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK untuk membuktikan dakwaan GS yang nantinya akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim saat memvonis perkara tersebut.

"JPU KPK bertugas untuk menyajikan alat-alat bukti sebagai fakta persidangan yang nanti untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan," ujarnya.

Akan hal itu, Tessa menyatakan pihaknya enggan ambil pusing dengan pembelaan yang disampaikan GS.

"Jadi apa yang disampaikan terdakwa GS tentunya itu merupakan hak yang bersangkutan," ucapnya.

Gratifikasi Gazalba Saleh KPK
