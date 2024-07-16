Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Pindah Jadi Warga Jakarta

Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wali Kota Solo, pindah jadi warga Jakarta(Foto: MNC Media)

SOLO - Gibran Rakabuming Raka bakal berdomisili di Jakarta setelah mundur sebagai Wali Kota Solo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Gibran di Kantor DPRD Solo, Selasa (16/7/2024).

Sepeti diketahui bahwa Gibran didampingi Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa datang ke kantor DPRD Solo, sekira pukul 14.30 WIB dan langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Kepala DPRD Solo Budi Prasetyo.

Penyerahan surat pengunduran diri itu pun menandai akhir masa jabatan Gibran sebagai Orang Nomor 1 di Solo. "Sepertinya pindah domisili Jakarta," ujar Gibran setelah penyerahan surat pengunduran diri.

Gibran mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya akan pindah ke Jakarta dalam waktu dekat.

"Sudah berangkat besok. Anak-anak sudah mulai sekolah juga. Besok," lanjut dia.

Putra Sulung Presiden Jokowi itu juga membuka peluang untuk mengganti KTP nya sebagai penduduk Ibu Kota.

"Mungkin KTP nya pindah Jakarta," katanya.