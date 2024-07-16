Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Pindah Jadi Warga Jakarta

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |17:58 WIB
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Pindah Jadi Warga Jakarta
Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wali Kota Solo, pindah jadi warga Jakarta(Foto: MNC Media)
A
A
A

SOLO - Gibran Rakabuming Raka bakal berdomisili di Jakarta setelah mundur sebagai Wali Kota Solo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Gibran di Kantor DPRD Solo, Selasa (16/7/2024).

Sepeti diketahui bahwa Gibran didampingi Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa datang ke kantor DPRD Solo, sekira pukul 14.30 WIB dan langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Kepala DPRD Solo Budi Prasetyo.

Penyerahan surat pengunduran diri itu pun menandai akhir masa jabatan Gibran sebagai Orang Nomor 1 di Solo. "Sepertinya pindah domisili Jakarta," ujar Gibran setelah penyerahan surat pengunduran diri.

Gibran mengungkapkan bahwa ia dan keluarganya akan pindah ke Jakarta dalam waktu dekat.

"Sudah berangkat besok. Anak-anak sudah mulai sekolah juga. Besok," lanjut dia.

Putra Sulung Presiden Jokowi itu juga membuka peluang untuk mengganti KTP nya sebagai penduduk Ibu Kota.

"Mungkin KTP nya pindah Jakarta," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145104/prabowo-rMZT_large.jpg
Prabowo - Gibran Sholat Idul Adha 1446 H di Masjid Istiqlal Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119478/perlindungan_perempuan_dan_anak-IDyJ_large.jpg
Kawal Asta Cita Prabowo, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/337/3112780/morning_zone-ydhr_large.jpg
Saksikan Morning Zone, Kebijakan Efisiensi Anggaran Paket Hemat ala Prabowo, Rabu 12 Februari 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/337/3109495/krisis_pupuk-NnOR_large.jpg
Rawan Krisis Pupuk, Efek Dominonya Bisa Menyasar Program Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/337/3107640/prabowo_dan_gibran-TYS8_large.jpg
100 Hari Prabowo-Gibran, LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Paling Positif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/337/3106259/prabowo_subianto-PB7Y_large.jpg
Komunikasi Efektif Berperan Kerek Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement