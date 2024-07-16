Ketum PBNU Sebut 5 Nahdliyin Diajak NGO untuk Temui Presiden Israel

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) RI, KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengatakan bahwa lima Nahdliyin yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog diajak oleh organisasi NGO yang membantu kepentingan citra Israel di tingkat global.

Lima orang tersebut adalah Sukron Makmun (PWNU Banten), Zainul Maarif (Unusia), Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa), Nurul Bahrul Ulum (PP Fatayat NU), dan Izza Annafisah Dania (PP Fatayat NU).

"Pertama yang mengajak saya tanya memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel, jadi memang ada dimana-mana di dunia ini. Jadi yang membantu citra Israel, melobi untuk kepentingan Israel, dan sebagainya,"kata Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

lebih lanjut, organisasi tersebut berada di negara untuk kepentingan citra Israel di kancah global.

"Ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka, ya memang canggih sekali biasanya caranya," katanya.