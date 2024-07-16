Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum PBNU Sebut 5 Nahdliyin Diajak NGO untuk Temui Presiden Israel

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |18:19 WIB
Ketum PBNU Sebut 5 Nahdliyin Diajak NGO untuk Temui Presiden Israel
Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Foto: Okezone/Widya)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) RI, KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengatakan bahwa lima Nahdliyin yang menemui Presiden Israel Isaac Herzog diajak oleh organisasi NGO yang membantu kepentingan citra Israel di tingkat global.

Lima orang tersebut adalah Sukron Makmun (PWNU Banten), Zainul Maarif (Unusia), Munawir Aziz (Sekum PP Pagar Nusa), Nurul Bahrul Ulum (PP Fatayat NU), dan Izza Annafisah Dania (PP Fatayat NU).

Israel

"Pertama yang mengajak saya tanya memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel, jadi memang ada dimana-mana di dunia ini. Jadi yang membantu citra Israel, melobi untuk kepentingan Israel, dan sebagainya,"kata Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

lebih lanjut, organisasi tersebut berada di negara untuk kepentingan citra Israel di kancah global.

"Ini yang mengajak dan konsolidasikan mereka, ya memang canggih sekali biasanya caranya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176818//kh_yahya_cholil_staquf-6Dxj_large.jpg
PBNU Ajak Santri dan Warga NU Tak Kecil Hati Hadapi Penghinaan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170598//farida_faricha-Jju1_large.jpg
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166554//prabowo_dialog_dengan_16_ormas_islam-5Yh0_large.png
Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166290//yahya-FsOG_large.jpg
Pengemudi Ojol Meninggal Dilindas Rantis, Ketum PBNU: Proses Secara Adil dan Transparan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165965//pbnu-bGZm_large.jpg
Gus Yahya Minta Maaf Undang Akademisi Zionis Peter Berkowitz
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement