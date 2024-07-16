Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gus Yahya Akui Nama PBNU Dicatut oleh Organisasi Rahim

Widya Michella , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:35 WIB
Gus Yahya Akui Nama PBNU Dicatut oleh Organisasi Rahim
Ketum PBNU, Gus Yahya (foto: dok TVNU)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya mengakui jika nama PBNU dicatut oleh organisasi bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian (Rahim). Rahim sendiri diketahui seolah-olah mengaku bagian dari tubuh Banom PBNU.

"Kami menerima informasi ada satu lembaga organisasi yang bernama pusat studi warisan Ibrahim untuk perdamaian yang membuat website rahim.or.id dalam website ini. Dia menyantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBM NU bahkan mencantumkan organisasi LBM NU dalam websitenya," kata Gus Yahya kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dia mengatakan, telah melakukan klarifikasi dan ternyata Rahim tidak ada dalam LBM NU. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada pengurus khususnya PWNU DKI untuk membantu take down logo tersebut dalam websitenya.

"Saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBM NU di PBNU, ternyata tidak ada dan setelah dirunut ternyata ini dari LBM NU DKI, PWNU DKI. Maka saya minta kepada ketua Tanfidziah DKI Syamsul Ma'rif untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan untuk take down karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU," ucapnya.

Pada kesempatan itu, mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia atas pertemuan lima Nahdliyin yang berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog beberapa waktu lalu.

