Pelantikan Praspa TNI-Polri, Ketua DPR Ingatkan Perwira Muda Beradaptasi Perkembangan Teknologi

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pada perwira muda TNI-Polri untuk senantiasa beradaptasi akan perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan Puan saat hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2024).

Puan mengingatkan, masyarakat menaruh harapan besar kepada TNI-Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, ia meminta pada perwira TNI-Polri bisa menjaga kepercayaan dan beri pelayanan serta perlindungan untuk masyarakat.

“Jaga selalu kepercayaan masyarakat, beri pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Jadilah pengayom dan abdi negara yang amanah serta bisa dipercaya dengan tetap mengedepankan nilai humanis dan kemanusiaan,” katany Puan, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Puan mengingatkan akan kondisi dunia yang berkembang pesat di tengah zaman revolusi industri 4.0 dan terus munculnya disrupsi teknologi. Ia mendorong agar para perwira muda dapat cepat beradaptasi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Perwira muda TNI harus mampu beradaptasi di bidang teknologi untuk mengantisipasi terjadinya perang non-konvensional seperti cyber war. Tapi kita bersyukur saat ini perwira TNI banyak yang berasal dari gen Z yang memiliki keunggulan di bidang teknologi,” terang Puan.

“Tentu saja perubahan zaman ini harus disesuaikan dalam pola kerja dan pembinaan di tubuh TNI, termasuk kesadaran dari perwira muda untuk terus mengasah kemampuan agar bisa mengatasi berbagai jenis perang demi menjaga pertahanan negara,” imbuhnya.