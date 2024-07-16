Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelantikan Praspa TNI-Polri, Ketua DPR Ingatkan Perwira Muda Beradaptasi Perkembangan Teknologi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:21 WIB
Pelantikan Praspa TNI-Polri, Ketua DPR Ingatkan Perwira Muda Beradaptasi Perkembangan Teknologi
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pada perwira muda TNI-Polri untuk senantiasa beradaptasi akan perkembangan teknologi. Hal itu disampaikan Puan saat hadiri Upacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2024).

Puan mengingatkan, masyarakat menaruh harapan besar kepada TNI-Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Untuk itu, ia meminta pada perwira TNI-Polri bisa menjaga kepercayaan dan beri pelayanan serta perlindungan untuk masyarakat.

“Jaga selalu kepercayaan masyarakat, beri pelayanan dan perlindungan bagi rakyat. Jadilah pengayom dan abdi negara yang amanah serta bisa dipercaya dengan tetap mengedepankan nilai humanis dan kemanusiaan,” katany Puan, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Puan mengingatkan akan kondisi dunia yang berkembang pesat di tengah zaman revolusi industri 4.0 dan terus munculnya disrupsi teknologi. Ia mendorong agar para perwira muda dapat cepat beradaptasi sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Perwira muda TNI harus mampu beradaptasi di bidang teknologi untuk mengantisipasi terjadinya perang non-konvensional seperti cyber war. Tapi kita bersyukur saat ini perwira TNI banyak yang berasal dari gen Z yang memiliki keunggulan di bidang teknologi,” terang Puan.

“Tentu saja perubahan zaman ini harus disesuaikan dalam pola kerja dan pembinaan di tubuh TNI, termasuk kesadaran dari perwira muda untuk terus mengasah kemampuan agar bisa mengatasi berbagai jenis perang demi menjaga pertahanan negara,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178564/sahroni-vJzx_large.jpg
Pekan Depan, MKD Gelar Sidang Etik Anggota DPR Nonaktif Sahroni dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176761/partai_golkar-z7un_large.jpg
Pasca-Dinonaktifkan, Kursi Adies Kadir di Pimpinan DPR Masih Kosong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement